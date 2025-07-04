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روسيا تستعيد مجموعة عسكريين من أراض تسيطر عليها كييف
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تستعيد مجموعة عسكريين من أراض تسيطر عليها كييف

روسيا
روسيا
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي التي تسيطر عليها كييف مقابل تسليم أسرى حرب إلى الجانب الأوكراني.


وقالت الوزارة في تقرير لها عن العملية العسكرية الخاصة إنه تم  تنفيذ خمس ضربات جماعية واسعة النطاق استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري ومصافي النفط في أوكرانيا.

وأضافت: منظومات الدفاع الجوي دمرت 7 صواريخ طراز "ستورم شادو"، كما تمكنت وحدات تجمع قوات "تسينتر" من تحرير بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار التقرير الروسي إلى ان وحدات تجمع "فوستوك" حررت بلدة في دونيتسك. 

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية اسري الحرب دونيتسك

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