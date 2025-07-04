زيلينسكي: روسيا شنت إحدى أكبر الهجمات على بلادنا منذ بدء الحرب واستخدمت صواريخ باليستية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ روسيا شنت إحدى أكبر الهجمات على بلاده منذ بدء الحرب واستخدمت فيها صواريخ باليستية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأكد زيلينسكي أنّ العاصمة كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم الروسي الليلة الماضية، كما أصيب 23 شخصا جراء الهجوم الروسي الذي استهدف دنيبرو وسومي وخاركيف وتشيرنيهيف والعاصمة كييف.

وأوضح، أنّ الهجوم الروسي بدأ بالتزامن مع تقارير إعلامية عن مكالمة بين ترامب وبوتين، لافتًا، إلى أنّ الهجوم الروسي الأخير كان الأكبر والأعنف واستخدمت فيه موسكو صواريخ باليستية.

وواصل: «صفارات الإنذار لم تتوقف في كييف إلا الساعة التاسعة صباحا»، مؤكدًا، أنّه دون ضغط واسع النطاق لن تغير موسكو سلوكها المدمر.