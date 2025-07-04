زيلينسكي: الهجوم الروسي الأخير كان الأكبر والأعنف واستخدمت فيه موسكو صواريخ باليستية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا شنت إحدى أكبر الهجمات علينا منذ بدء الحرب واستخدمت فيه صواريخ باليستية، وأن العاصمة كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم الروسي الليلة الماضية.

وأضاف خلال عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك 23 مصابا جراء الهجوم الروسي الذي استهدف دنيبرو وسومي وخاركيف وتشيرنيهيف والعاصمة كييف.



ولفت إلى أن الهجوم الروسي بدأ بالتزامن مع تقارير إعلامية عن مكالمة بين ترامب و بوتين، وأن الهجوم الروسي الأخير كان الأكبر والأعنف واستخدمت فيه موسكو صواريخ باليستية.



وأشار إلى أن صفارات الإنذار لم تتوقف في كييف إلا الساعة التاسعة صباحا، ودون ضغط واسع النطاق لن تغير موسكو سلوكها المدمر.



