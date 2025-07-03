زيلينسكي: لا أحد يستطيع إيقاف انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه لا أحد يستطيع إيقاف انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال زيلينسكي: “نتوقع حزمة عقوبات قوية من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا”.

وأضاف زيلينسكي: “نؤيد فكرة ترامب بوقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر منصة إكس توقيع اتفاقية مع شركة أمريكية في مجال الطائرات المسيرة.

وكتب زيلينسكي عبر منصة : بموجب اتفاق مع شركة أمريكية سنحصل على مئات الآلاف من المسيرات هذا العام.

