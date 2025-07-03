قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات Vision Air من مولدوفا
تيليجرام يضيف مزايا حصرية لمشتركي Premium في آخر تحديثاته
أمريكا تتجنب التنبؤ بموعد اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا
التشكيل الكامل للجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة ميلود حمدي
3.370 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية أبريل
مصدر بسيراميكا كليوباترا: الأهلي على أعتاب ضم أحمد هاني
الأهلي يتمسك بإمام عاشور ويرفض رحيله نهائيًا
ترامب: على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يستقيل فورا
وفاة الكاتب الصحفي عادل السروجي نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي
الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة نهارًا وشبورة مائية كثيفة صباحًا على شمال البلاد
400 ألف وحدة.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح إسكاني جديد بتكليف رئاسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تتجنب التنبؤ بموعد اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تعتزم "التكهن" بشأن توقيت التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وردًا على سؤال صحفي خلال مؤتمر صحفي دوري حول ما إذا كانت واشنطن تتوقع إحراز تقدم قريب في هذا الاتجاه، قالت بروس: "لن أتحدث عن أي تكهنات".

ورغم امتناعها عن تحديد إطار زمني، أكدت المتحدثة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لا يزالان "ملتزمَين تمامًا" بالعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن".

تعليق إمدادات عسكرية  

في سياق متصل، كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن الإدارة الأمريكية أوقفت إرسال شحنات من الصواريخ المضادة للطائرات والذخائر الدقيقة التوجيه إلى القوات الأوكرانية، وذلك نتيجة مخاوف متزايدة من تراجع المخزونات الإستراتيجية الأمريكية لهذه الأنواع من الأسلحة. وجاء القرار في وقت يُتوقع فيه أن تدخل الحرب مرحلة جديدة من التفاوض أو إعادة التموضع العسكري.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، صحة هذه المعلومات، مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ "بدافع الحرص على الأمن القومي ووضع مصالح أمريكا أولًا"، مضيفة أن "الولايات المتحدة لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية في تقديم إمدادات نوعية دون تقييم شامل لمخزونها الحيوي".

روسيا ترحّب بوقف الدعم العسكري الغربي

وفي أول تعليق روسي على الخطوة الأمريكية، رحّب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بتعليق الإمدادات العسكرية الأمريكية، مؤكدًا أن خفض أو وقف الدعم الغربي لكييف "يُقرب نهاية النزاع" الدائر منذ فبراير 2022. وأضاف بيسكوف أن "تسليح كييف ساهم فقط في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر، سواء من الجانب الأوكراني أو الروسي".

يأتي هذا التحول في الموقف الأمريكي بعد شهور من الجدل داخل الكونجرس بشأن تمويل الحروب الخارجية، وخاصة في أوكرانيا، وسط ضغوط متصاعدة من جناح المحافظين في الحزب الجمهوري الذي يطالب بإعادة توجيه الموارد داخليًا بدلًا من الاستنزاف في الخارج. 

كما يواجه الرئيس ترامب تحديات سياسية في تبرير الاستمرار في دعم أوكرانيا عسكريًا، خصوصًا مع تصاعد الأصوات الداعية لوقف دائم لإطلاق النار والتفاوض مع روسيا.

ويُشار إلى أن هذا القرار يأتي في وقت حرج بالنسبة لكييف، حيث يشهد خط الجبهة جمودًا نسبيًا، بينما تعتمد القوات الأوكرانية بشكل كبير على الدعم الغربي في مجال الذخائر والصواريخ الدقيقة، التي تمثل عاملًا حاسمًا في المواجهة المستمرة مع القوات الروسية.

روسيا كييف موسكو أوكرانيا ترامب أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

تعديلات مشروع قانون الايحار القديم

رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟

طقس مصر

منار غانم: ارتفاع حرارة البحر المتوسط مؤشر على تطرف مناخي قادم.. وعلينا الاستعداد لحالات جوية غير معتادة

زيادة الإيجار 10 مرات وتجهيز 238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم

زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم

مجلس النواب

نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

سعر الذهب عيار 21 الآن والدولار في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025

عيار 21 الآن.. سعر الذهب والدولار في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

حكايات الشجرة المغروسة 2.. إكليل الشهداء في اجتماع الأربعاء

البابا تواضروس

في اجتماع الأربعاء.. قداسة البابا يقدم التعزية في فتيات المنوفية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشهد فعاليات منتدى شباب الإسكندرية.. صور

بالصور

بكتيريا الأمعاء النافعة أمل جديد لعلاج السرطان.. دراسة تثير الجدل

دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان
دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان
دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان

كارثة صامتة تهدد ملايين الأمريكيين: مواد سامة في مياه الشرب قد تسبب السرطان والعقم

تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم
تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم
تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم

أمريكية تصاب بتسمم زئبقي بسبب تناول التونة يوميا: ظننت أنني أتبع نظاما صحيا

سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة
سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة
سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة

الكركم يحارب سرطان القولون.. دراسة تكشف قدرته على وقف نمو الخلايا السرطانية

ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟
ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟
ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد