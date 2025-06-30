زعيم كوريا الشمالية يحضر جنازة جنود قتلوا في معارك أوكرانيا

أظهرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، الزعيم كيم جونج أون وهو يلفّ توابيت بالعلم الوطني، فيما بدا أنه إعادة جنود قُتلوا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي سلسلة من الصور المعروضة على خلفية عرض فنيّ قدّمه فنانون كوريون شماليون وروس زائرون في بيونج يانج، يظهر كيم بين صفوف من ستة توابيت، وقد غطّاها بالأعلام، وتوقف قليلًا واضعًا يديه عليها.

وتبع المشهد صور لجنود كوريين شماليين وروس يلوحون بأعلامهم مع عبارات مكتوبة باللغة الكورية.

وشوهد كيم في الحفل وقد بدا عليه التأثر الشديد، بينما كان الجمهور يمسح دموعه.

وبثّ تلفزيون كوريا الشمالية الحكومي العرض، الذي حضرته وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا، التي تقود وفدًا للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن العرض لاقى استحسانًا كبيرًا لما عززه من ثقة في "روابط الصداقة والالتزام الدولي الأصيل بين شعبي وجيشي البلدين، التي بُنيت بتضحيات جسام".

ووقّع كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة الشراكة الاستراتيجية في يونيو من العام الماضي في بيونج يانج، وهي تتضمن اتفاقية دفاع مشترك.

بعد أشهر من الصمت، كشف البلدان عن نشر قوات كورية شمالية، وأشادا بالدور "البطولي" الذي لعبته في هجوم موسكو على أوكرانيا لاستعادة منطقة كورسك غرب روسيا.