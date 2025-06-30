مصرع 8 أشخاص في انفجار مصنع أدوية بالهند



قالت السلطات اليوم الاثنين إن انفجارا وحريقا في مصنع للأدوية في ولاية تلانجانا بجنوب الهند أسفرا عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة العديد من الآخرين.

وقال مدير خدمات الإطفاء في الولاية جي في نارايانا راو لوكالة أسوشيتد برس إن رجال الإطفاء عثروا على جثث متفحمة لستة عمال في منطقة صناعية على بعد حوالي 50 كيلومترا (31 ميلا) من حيدر أباد عاصمة الولاية (31 ميلا) (31 ميلا).

وقال راو إن عاملين آخرين توفيا متأثرين بالحروق وتم إعلان وفاتهما في المستشفى، مضيفا أنه تم إزالة حطام وحدة الأدوية المدمرة التابعة لشركة سيجاتشي إندستريز لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من العمال محاصرين.

وقال راو "وقع الانفجار في وحدة مجفف الرش في المصنع، والتي تستخدم في معالجة المواد الخام وتحويلها إلى مسحوق ناعم ".

تُعد الهند موطنًا لبعضٍ من أكبر شركات الأدوية في العالم، وتلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية واللقاحات عالميًا.

وقد جعلتها قوة التصنيع والإنتاج الميسور التكلفة مركزًا رئيسيًا لشركات الأدوية العملاقة.

لكن الحوادث ، وخاصة تلك التي تنطوي على المفاعلات الكيميائية، ليست غير شائعة في مثل هذه المصانع، مما يؤكد الحاجة إلى قيام السلطات بتنفيذ بروتوكولات السلامة الصارمة والإشراف التنظيمي في قطاع حيوي للصحة العامة.