روسيا تعلن استعدادها لاستئناف التفاوض مع أوكرانيا

أعلنت الدولة الروسية اليوم الإثنين استعدادها لاسئناف التفاوض مع الدولة الأوكرانية على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أجل عقد جولة ثالثة من المفاوضات.

وكانت توقفت المفاوضات بين روسيا،وأوكرانيا عندما نفذت أوكرانيا هجوما عسكريا واسعا على المطارات الروسية العسكرية التي بها الطائرات الروسية الاستراتيجية من طراز تابلوف95.

وتوقع رئيس الأركان الألماني كارستن بريور إندلاع حرب واسعة بشرق أوروبا داعيا حلف الناتو العسكري لمواجهة روسيا الآن قبل عام 2029 كما هو متوقع عند إقدام روسيا على غزو دول تابعة لحلف الناتو العسكري مثل بولندا،وليتوانيا.

ونفى الرئيس الروسي بوتين العام الماضي في حوار له مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون قيام روسيا بغزو بولندا أو دول أخرى في أوروبا الشرقية،وقامت موسكو بالأمس بشن هجوم عسكري واسع ب447 مسيرة و60 صاروخا استهدفوا مختلف الأنحاء الأوكرانية للرد على الهجوم العسكري الأوكراني،وتستعد موسكو الآن لإكمال جولات تبادل الأسرى بين الطرفين،وتستعد روسيا لتسليم 6000 جثة من الجنود الأوكرانيين.