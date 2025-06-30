روسيا تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق كورسك وبحر آزوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وذلك فوق منطقة كورسك وفي أجواء بحر آزوف.

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا شنت خلال الأسبوع الماضي هجمات مكثفة شملت إطلاق 114 صاروخا، وأكثر من 1270 طائرة مسيّرة، إلى جانب نحو 1100 قنبلة انزلاقية.

وأوضح زيلينسكي عبر تطبيق "تليغرام" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اتخذ منذ فترة طويلة قرار مواصلة الحرب، متجاهلا نداءات السلام من مختلف أنحاء العالم"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد الرئيس الأوكراني على ضرورة تعزيز قدرات الدفاع الجوي لبلاده، مشيراً إلى استعداد كييف لشراء أنظمة دفاع جوي أمريكية، وجدد دعوته إلى تكثيف الضغوط الدولية على موسكو لإنهاء النزاع.