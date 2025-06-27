تبادل هجمات جوية بين روسيا وأوكرانيا

تستمر الحرب الروسية الأوكرانية لعامها الثالث على التوالي،وشهد اليوم الجمعة تبادل الهجمات الجوية بين البلدين،وأطلقت موسكو أكثر من 300 مسيرة جوية وبعض الصواريخ الباليستية من طراز كاليبر وكينجال بينما أطلقت كييف بعض المسيرات تجاه روسيا.

وحققت القوات الروسية خلال تبادل الهجمات السيطرة على بلدة اوكرانية جديدة في مدينة خاركوف الأوكرانية شرق الدولة الأوكرانية،وأعلن بوقت سابق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا لكنه لم يحدد بعد مكان التفاوض أو وقته مع التأكيد على الالتزام ببنود الهُدنة التركية التي تدعوا لتبادل الأسرى بين الطرفين.

ووضعت الدولة الروسية شروطها لتحقيق سلام مع الدولة الأوكرانية،وأهمها إجراء انتخابات رئاسية أوكرانية بسبب إنتهاء الفترة الرئاسية الأوكرانية لزيلينسكي منذ عام 2024 وان تصبح كييف دولة محايدة وغير مسلحة نوويا ولا تنضم لحلف الناتو العسكري وتعترف بروسية الأقاليم التي سيطرت عليها موسكو من أوكرانيا وهم دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابارويجيا من أراضيها الشرقية،والتي أجريت بها روسيا استفتاءات للشعب بها في سبتمبر عام 2022 للإنضمام لروسيا،والذي جاء مؤيدا للإنضمام.