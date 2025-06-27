بوتين: روسيا مستعدة لتسليم 3 آلاف جـ ثة إلى أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أن موسكو مستعدة لتسليم جثامين 3000 جندي أوكراني إلى كييف.

المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

وقال الرئيس الروسي إنه لا اتفاق بعد على موعد ومكان الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا، مضيفا أنهم مستعدون للجولة المقبلة، ونحاول تقريب وجهات النظر مع أوكرانيا.

وأوضح بوتين أن مقترحات روسيا وأوكرانيا حول تسوية الصراع متناقضة تماما، مشيرا إلى أن أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يزيد إنفاقه بحجة وجود تهديد روسي، ومؤكدا أنه يريد خفض الإنفاق الدفاعي.

الحرب الروسية الأوكرانية

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022 وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وقف الحرب الأوكرانية بالوساطة بين الجانبين وبدأت قبل أسابيع أول مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف واستضافتها اسطنبول إلا أنها تعثرت نتيجة للتصعيد العسكري بين الطرفين المتحاربين.