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وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة جديدة ضد إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة جديدة ضد إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
ناصر السيد

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة أنه وجه جيش الدفاع الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران تتضمن عدة نقاط هامة.

خطة إسرائيلية ضد إيران

وأوضح كاتس أن الخطة الإسرائيلية ضد إيران تتضمن الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي، ومنع التقدم النووي وإنتاج الصواريخ، والرد على إيران بسبب دعمها للنشاط الإرهابي ضد دولة إسرائيل.

وأضاف كاتس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن إسرائيل ستعمل بانتظام على إحباط التهديدات من هذا النوع.

وقال "فتحنا سماء طهران أمام نشاط القوات الجوية، بينما قمنا بإلغاء أنظمة الدفاع الجوي، وأحبطنا البنية التحتية النووية الإيرانية - ونشكر حلفائنا الأمريكيين على مساعدتهم".

العدوان الإسرائيلي ضد إيران

وأضاف "لقد قمنا بتدمير أنظمة إنتاج الصواريخ وألحقنا أضرارًا بالغة بمنصات الإطلاق، وتصفية النخبة الأمنية والعلماء البارزين في تطوير البرنامج النووي، ودمرنا خطة تدمير إسرائيل التي بناها خامنئي ومبعوثوه على مدى عقود من الزمن".

وأشار إلى أنه في برنامج التورنادو، ألحقنا أضرارًا بالغة برموز القوة وأجهزة النظام القمعية في قلب طهران - بينما قمنا بإجلاء الملايين من سكان المدينة.

الحرب الإسرائيلية الإيرانية

يذكر أنه في الثالث عشر من يونيو الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا ضد إيران استهداف قصف المنشآت العسكرية وقيادات الجيش وعلماء الذرة.

واستمرت الحرب الإسرائيلية الإيرانية لمدة 12 يوما وانتهت بوساطة أمريكية قادها الرئيس دونالد ترامب، بعد 24 ساعة من الغارة الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية، لترد طهران بقصف قاعدة العديد في قطر.

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