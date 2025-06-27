ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 56,331 شهيدا، و132,632 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت وكالة وفا أن من بين الحصيلة 6,008 شهداء، و20,591 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 72 شهيدا، و174 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت المصادر الطبية إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.