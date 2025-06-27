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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران .. تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي شمالا وغربا وجنوبا

طائرة ركاب - ارشيفي
طائرة ركاب - ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الطرق الإيرانية تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي شمالا وغربا وجنوبا حتى الساعة الـ2 ظهر غد السبت.

وكانت السلطات الإيرانية فتحت المجال الجوي جزئيًا أمام الرحلات الداخلية والدولية، بعدما علّقت حركة الطيران في جميع مطارات البلاد، على خلفية الحرب التي استمرت 12 يومًا مع دولة الإحتلال وانتهت بوقف إطلاق النار بين البلدين.

وبدوره ، ذكر المتحدث باسم وزارة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية ماجد أخوان، في تصريح أورده التلفزيون الإيراني الرسمي أنه "بناءً على قرار لجنة تنسيق الطيران المدني والعسكري في منظمة الطيران المدني، وبعد تقييمات دقيقة للأمن والسلامة، تقرر فتح المجال الجوي في النصف الشرقي من البلاد بشكل تدريجي، بهدف العودة إلى الوضع الطبيعي مع ضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة".

وأشار المسؤول الإيراني أن القرار يشمل الرحلات الدولية العابرة، إضافة إلى الرحلات الداخلية والدولية التي يكون منشؤها أو وجهتها أحد مطارات شرق البلاد فقط.

وجاء القرار بعدما كانت هيئة الطيران المدني الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق ، تمديد إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى الساعة الثانية ظهر غد الخميس.

يُشار إلى أن هيئة الطيران المدني الإيرانية كانت قد أعلنت في 13 يونيو الجاري، تعليق جميع الرحلات الجوية في كافة مطارات إيران حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الهجمات الإسرائيلية التي تعرضت لها إيران.

إيران وزارة الطرق الإيرانية التلفزيون الإيراني هيئة الطيران المدني الإيرانية إسرائيل

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