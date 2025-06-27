نائب وزير الخارجية الأسبق: إيران تعيد تخصيب اليورانيوم وتنفيذ البرنامج النووي

أكد السفير رمزي عز الدين نائب وزير الخارجية الأسبق، أن المنطقة أمام مفترق طرق ونظام متعدد الأقطاب والنظام الدولي يعيش مرحلة انتقالية منذ نهاية الحرب الباردة، لافتا إلى أن هناك انقسامات داخل لتيار المؤيد لترامب في امريكا وعلامات استفاهم كبيرة وتعتيم حول خسائر البرنامج النووي الايراني.

وقال السفير رمزي عز الدين، خلال لقاء ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن الايرانيين نفسهم طويل للغاية، مضيفا: "اتصور أن الايرانيين قبلوا وقف اطلاق النار مع اسرائيل لتقليل الخسائر لكن سيحاولون من جديد تخصيب اليورانيوم وتنفيذ البرنامج النووي الذي يعملون عليه منذ سنوات طويلة".

وتحدث السفير رمزي عز الدين، عن توقعات سياسة الرئيس الامريكي ترامب قائلا: "صعب تعرف ترامب عايز ايه وكلامه كل تناقض لكن لا اعتقد أن ايران ستتخلى على برنامجها النووي"، متوقعا أن الايرانيين سيدخلون في تفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية دون العمل على أن يصلوا لاتفاق وفي نفس الوقت سيستمرون في العمل للوصول للبرنامج لنووي بطرق مختلفة.