خامنئي: الولايات المتحدة تدخلت لإنقاذ إسرائيل من التدمير الكامل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أكد أن الولايات المتحدة دخلت الحرب لأنها شعرت بأنه إذا لم تتدخل، ستتعرض إسرائيل للتدمير الكامل، مشددًا على أن إيران سترد بقوة على أي اعتداء إسرائيلي.

خامنئي: المواقع بالكامل في إسرائيل كانت تحت مرمى صواريخنا خامنئي: دمرنا إسرائيل وإيران لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها ومصالحها المرشد الإيراني: إسرائيل لم تتصور قوة ضرباتنا وكانت على وشك الانهيار الكامل

استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب

وأوضح خامنئي أن القوات الإيرانية استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب، في خطوة حاسمة شكلت ضربة موجعة لإسرائيل.

الولايات المتحدة تدخل الحرب لإنقاذ إسرائيل

وقال إن واشنطن تدخلت بشكل مباشر لمنع تدمير إسرائيل بالكامل، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حجم التهديد الذي واجهته تل أبيب.

ووصف خامنئي تدخل الولايات المتحدة بأنه تلقى "صفعة قاسية" خلال الحرب، معربًا عن فشل واشنطن في تحقيق أي إنجاز ملموس في الصراع.

وحذر من أن أي اعتداء إسرائيلي على إيران سيكون مكلفًا للغاية، مؤكداً استعداد طهران للرد بشكل حاسم على أي تصعيد.