خامنئي: وجهنا صفعة قاسية للولايات المتحدة خلال حرب الاحتلال

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الولايات المتحدة دخلت الحرب لأنها شعرت أنها إذا لم تفعل ذلك فستدمر إسرائيل بالكامل، وأن الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب.



وأضاف علي خامنئي، أن وجهنا صفعة قاسية للولايات المتحدة خلال الحرب، وأن الولايات المتحدة دخلت الحرب لإنقاذ إسرائيل من التدمير الكامل، واستهدفنا المواقع العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب.



ولفت إلى أن دمرنا القدرات العسكرية لإسرائيل، وأن أي اعتداء إسرائيلي على إيران سيكون مكلفا للغاية، واستطعنا الانتصار على الولايات المتحدة خلال الحرب.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تنجحا في تعطيل منشآتنا النووية، وسنستهدف القواعد الأمريكية مرة أخرى إذا تعرضنا للتهديد مرة أخرى، وألحقنا ضررا كبيرا بالقاعدة الأمريكية في قطر.



