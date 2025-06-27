عبد المنعم سعيد : لا أستبعد أن تتجدد التوترات بين إسرائيل وإيران في الفترة المقبلة

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، أن إسرائيل تستطيع أن تتلاعب بالولايات المتحدة الامريكية والقوى الاقليمية للوصول إلى أهدافها والسير في مشروع توسعي قائم على فرض الأمر الواقع، واصفا سياسة اسرائيل بـ"الجعجعة" مما يجبر الأطراف الأخرى على الدخول في حرب أو تجنبها.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال حواره مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الأمور في المنطقة ملتهبة للغاية ووارد الأمور تشتعل بين اسرائيل وإيران من جديد، قائلا: "لا أستبعد أن تتجدد التوترات بين اسرائيل وإيران في الفترة المقبلة".

وأشار عبد المنعم سعيد، إلى أن الولايات المتحدة لم تخسر شيئا في الحرب الإسرائيلية الإيرانية سوى تكلفة القنابل التي ألقتها، متحدثا عن ترامب قائلا: "ترامب ظاهرة جديدة علينا وهو شخص فوضوي وله أسلوب خاص وأول رئيس امريكي ليس لديه مستشار للأمن القومي ويتعامل مع إيران من زاوية أن النظام يسقط ثم تراجع عن أفكاره وما نعيشه الان ليس نهاية مرحلة التوترات".