هبة جمال الدين: إسرائيل نجحت في توجيه ضربات قوية لأذرع إيران في المنطقة

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، أن إسرائيل نجحت في توجيه ضربات قوية لأذرع إيران في المنطقة.



وأضافت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، في حوار مع النائب مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق واسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أن الجبهة الداخلية في إسرائيل تلقت ضربات موجعة، متابعا أن الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية جراء الحرب كبيرة للغاية.

وأشارت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، إلى إن هناك تلويح اسرائيلي بتوجيه ضربه نوويه شامله في المنطقة.

