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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ القاهرة: جاري إعادة تخطيط ميدان رمسيس

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
هاني حسين

أكد الدكتور إبراهيم صابر ، محافظ القاهرة ، إنه جار إعادة تخطيط ميدان رمسيس ، لأن القاهرة الخديوية كانت تبدأ من ميدان رمسيس، وهدفنا استرجاع مكانة ميدان رمسيس التاريخية ، مضيفاً أن منطقة وسط البلد كانت تاريخ مصر وقد أصابها الكثير من العشوائيات والتلوث وبعض الإعلانات تم وضعها بشكل عشوائي ، ويتم حالياً إعادة تخطيطها من جديد.

وقال في تصريحات في برنامج “ هنا القاهرة الجديد” المذاع على قناة “ النهار ”، :" تعداد القاهرة يصل إلى 11 مليون نسمة ، يتردد عليها 11 مليون نسمة .

وتابع محافظ القاهرة، أن هدفنا تحسين جودة الحياة داخل محافظة القاهرة .


وشدد على أن مصر تشهد تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي ، خاصاً في ملفات التنمية والتطوير في ملف تطوير العشوائيات ، واصفاً ماتم يشبه  "مشرط جراح ".


وكشف محافظ القاهرة ، أنه حاليا يتم التخطيط لإعادة الرونق والجمال لمنطقة السيدة عائشة والحسين ، و التى كانت تشهد أسواقا غير منظمة و مواقف غير منظمة .

وأوضح محافظ القاهرة ، أن السيدة عائشة ستكون ممشي سياحيا تربط القلعة بالسلطان حسين .

وتابع محافظ القاهرة أنه جاري إعادة منطقة الموسكي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية خرجوا من المنطقة بالحوار ، مشيراً إلى أن الشراكة مع المجتمع مدني وراء نجاحنا مؤخراً ، مشدداً على أن المحافظة تدعم  الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

القاهرة محافظ القاهرة مصر اخبار التوك شو ميدان رمسيس

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