محافظ القاهرة: جاري إعادة تخطيط ميدان رمسيس

أكد الدكتور إبراهيم صابر ، محافظ القاهرة ، إنه جار إعادة تخطيط ميدان رمسيس ، لأن القاهرة الخديوية كانت تبدأ من ميدان رمسيس، وهدفنا استرجاع مكانة ميدان رمسيس التاريخية ، مضيفاً أن منطقة وسط البلد كانت تاريخ مصر وقد أصابها الكثير من العشوائيات والتلوث وبعض الإعلانات تم وضعها بشكل عشوائي ، ويتم حالياً إعادة تخطيطها من جديد.

وقال في تصريحات في برنامج “ هنا القاهرة الجديد” المذاع على قناة “ النهار ”، :" تعداد القاهرة يصل إلى 11 مليون نسمة ، يتردد عليها 11 مليون نسمة .

وتابع محافظ القاهرة، أن هدفنا تحسين جودة الحياة داخل محافظة القاهرة .



وشدد على أن مصر تشهد تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي ، خاصاً في ملفات التنمية والتطوير في ملف تطوير العشوائيات ، واصفاً ماتم يشبه "مشرط جراح ".



وكشف محافظ القاهرة ، أنه حاليا يتم التخطيط لإعادة الرونق والجمال لمنطقة السيدة عائشة والحسين ، و التى كانت تشهد أسواقا غير منظمة و مواقف غير منظمة .

وأوضح محافظ القاهرة ، أن السيدة عائشة ستكون ممشي سياحيا تربط القلعة بالسلطان حسين .

وتابع محافظ القاهرة أنه جاري إعادة منطقة الموسكي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية خرجوا من المنطقة بالحوار ، مشيراً إلى أن الشراكة مع المجتمع مدني وراء نجاحنا مؤخراً ، مشدداً على أن المحافظة تدعم الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.