وفد صيني يبحث مع غرفة القاهرة التعاون في الأدوية ومواد البناء

نظمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري لقاءا موسعا جمع بين أعضاء الشعب التجارية بالغرفة و أصحاب عدد من الشركات الصينية لبحث سبل تعاون جديد بين البلدين.



جاء ذلك أمس الاربعاء خلال زيارة وفد غرفة إقليم جيلين الصيني للتجارة والمكون من 20 شركة متخصصة في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء.



وعقد الجانبين لقاءات ثنائية لمناقشة سبل التعاون خلال الفترة القادمة في هذه المجالات.



وأكد أيمن العشري علي أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر والصين في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين مما يجعل مثل هذه اللقاءات مثمرة وتدفع الي فتح افاقا جديدا للتعاون الاقتصادي الثنائي.



وتابع "العشري" : مصر تشهد مرحلة تنمية شاملة وبها فرص تجارية وصناعية واستثمارية كبيرة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يفتح مجالا كبيرا للتعاون بين الشركات المصرية والصينية علي الصعيد التجاري والصناعي والاستثماري.



ونوه "العشري" الي ان مصر تعتبر بوابة لاسواق إقليمية ودولية بجانب سوقها الاستهلاكي الكبير كذلك هناك دعم كبير علي الصعيد الصناعي فمصر تتجه حاليا الي توطين الصناعات المختلفة من خلال تسهيلات وحوافز غير مسبوقة لتشجيع الصناعة والاستثمار وهناك دعم واضح للمستثمرين خاصة ان مصر تضع من ضمن أولوياتها جذب إستثمارات في كافة القطاعات ولذلك توفر الحكومة المصرية بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين.



وأكد رئيس غرفة القاهرة إن مصر تمتلك موقعا جغرافيا متميزا مما يجعلها بوابة مهمة للاسواق الافريقية والعربية والاوروبية فضلا عن البنية التحتية غير المسبوقة والمتطورة من موانئ وشبكات طرق وخدمات لوجستية تعزز من كونها مركز اقليميا للتصنيع والتصدير.

وختم "العشري" : نتمني الخروج من هذا اللقاء بتعاون مثمر يقوم علي شراكات تجارية واستثمارية وصناعية تنعكس ايجابيا علي اقتصادي البلدين.



من جانبه أعرب الوفد الصيني عن سعادته بزيارة غرفة القاهرة لبحث سبل تعاون جديدة خاصة علي صعيد مجالات الادوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء وان هناك شركات صينية ترغب في الاستثمار في مصر بجانب الشركات الصينية الموجودة حاليا بالسوق المصري وانه بعد هذه الزيارة سيكون هناك تعاون جديدا مع غرفة القاهرة بما يعزز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية.