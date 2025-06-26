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جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة بمنطقة زنين ببولاق الدكرور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة بمنطقة زنين ببولاق الدكرور

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أطلقت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة لمنطقة "زنين" بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن القوافل التنموية الشاملة التي تُطلقها جامعة القاهرة تعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القافلة نجحت في تحقيق أهدافها، حيث توافد عليها مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي قدمتها، حيث استفاد منها حوالي 1426 مواطنًا، منهم 677 استفادوا من الخدمات الطبية، حيث تم علاجهم وصرف الادوية لهم بالمجان، في تخصصات الرمد، والباطنة، والعظام، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والفم والأسنان، والصدرية، والنساء والولادة، والعلاج الطبيعي، إلى جانب تحويل بعض الحالات لمستشفيات جامعة القاهرة لإجراء الجراحات واستكمال العلاج مجانا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة قدمت خدماتها التوعوية لحوالي 720مواطنًا من الأهالي، وقدمت الخدمات التوعوية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي لتعريفهم بمخاطر انتشار المخدرات التخليقية وسبل الوقاية منها، مشيرًا إلى تقديم القافلة خدمات محو الأمية لعدد 29 شخصًا من أهالي المنطقة، لافتًا إلى قيام القافلة بتنظيم ندوات تثقيفية حول مواجهة ظاهرة المراهنات والمقامرات عبر الإنترنت، والتصدي لظاهرة الزواج المبكر، استفاد من هذه الندوات عدد كبير من مواطني المنطقة، كما قدمت أنشطة تربوية لتنمية مهارات الأطفال.

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق الشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس ممن يحرصون على المشاركة في القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة، لما في ذلك من تجسيد لالتزامهم بالدور المجتمعي لجامعة القاهرة في خدمة المواطنين.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن  إطلاق الجامعة القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من الأهالي والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، يأتي فى إطار دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يعكس رؤيتها لتعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مؤكدًة أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط، بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

وقالت إن القافلة التنموية الشاملة لمنطقة "زنين" بحي بولاق، تمت بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،ومحافظة الجيزة ومؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورئاسة حى بولاق، ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، فرع هيئة تعليم الكبار.
وقد ضمت القافلة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والآداب، والدراسات العليا للتربية، والتربية للطفولة المبكرة، وكلية الدراسات الافريقية العليا، وصندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان، والإدارة المركزية للشئون الطبية.

جامعة القاهرة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة تنموية شاملة لمنطقة زنين بحي بولاق زنين

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