محافظ القاهرة يتفقد سكان عقار حدائق القبة الذين فقدوا منازلهم

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة ل ٤ من الأسر الذين فقدوا منازلهم في حادث انهيار العقارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، والذين تم تسكينهم في وحدات بديلة بمدينة ١٥ مايو.

واطمأن محافظ القاهرة خلال زيارته على توافر كافة الخدمات لهم.

وأكد محافظ القاهرة، أن كافة أجهزة الدولة عملت على التخفيف عن الأسر المضارة مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت لهم المساكن البديلة، وأسهمت وزيرة التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع وزيرة التنمية المحلية فى تأثيث الوحدات السكنية التي حصلوا عليها، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم لكافة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى، و اللواء محمد بهجت رئيس حى ١٥ مايو وعدد من قيادات المحافظة.