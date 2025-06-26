حقيقة ظهور عادل إمام مع لبلبلة في شوارع القاهرة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزعومة تجمع بين الفنان الكبير عادل إمام والنجمة لبلبة، قيل إنها التُقطت لهما ليلًا في أحد شوارع القاهرة.

لكن بالتحقق من الصورة، تبيّن أنها مفبركة ومركبة وليست حقيقية، إذ جرى التلاعب بها رقميًا، وهو ما أثار موجة من الجدل بين المتابعين.



وكان المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد كشف عن كواليس زيارته للفنان عادل إمام في منزله.

وكتب المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه على فيسبوك: "اليوم يوم سعيد جداً بالنسبالي حيث زرت فيه الاسطورة العربية الاستاذ الكبير عادل إمام وسعدت جداً برؤيته بصحة وعافية وكعادته لم تخلو الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة ووجدته متابع دقيق لأعمال الصندوق ولاخبار الافلام والمسرحيات، وقال لي جملة هتبقى عالقة في ذهني كثيراً وهي “ربنا يسعد بيك مصر” وقال لي كمان أنه بيتنفس المسرح وإنه احب الاماكن ليه".

وتابع: “قلت لعادل إمام أنا ورامي ومحمد بيجددوا الان فيلم البحث عن فضيحة وايضاً شمس الزناتي وكان سعيد جداً.. وبيتابع الأهلي في كاس العالم ... وشربت عنده أحلى شاي العروسة ... ربنا يحفظه ويسعده زي ماكان سبب في سعادة الملايين ٦٠ سنة”.