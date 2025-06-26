قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجمل رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد .. أرسلها للأصدقاء والأقرباء
الحكومة: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بداية 2026
الوزراء: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر.. 2026 لن نكون بحاجة لاستيراده
تتمسك بروايتها.. واشنطن: معلومات استخباراتية جديدة تؤكد تدمير نووي إيران بالكامل
محافظ مطروح: العلمين الجديدة مقصد سياحي متكامل.. وخطط لتحسين جودة الحياة
لأصحاب المعاشات| زيادة 15 % للمستحقين أول يوليو المقبل..وهذه حالات الجمع بين أكثر من معاش
القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بالجمالية
خبير: القضاء على البرنامج النووي الإيراني أمر صعب
أتلتيكو مدريد أبرز المفاجآت..15 ناديًا يودعون مونديال الأندية 2025 رسميًا
بضاعة بـ4 ملايين جنيه.. الداخلية تداهم وكر تصنيع مخدر الميفدرون بالقليوبية
موعد صرف معاشات شهر يوليو بزيادة 15% .. احسب قبضك
صلاة الضحى.. خير عمل نبوي تستقبل به السنة الهجرية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقة ظهور عادل إمام مع لبلبلة في شوارع القاهرة

عادل امام
عادل امام
منار نور

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزعومة تجمع بين الفنان الكبير عادل إمام والنجمة لبلبة، قيل إنها التُقطت لهما ليلًا في أحد شوارع القاهرة.

لكن بالتحقق من الصورة، تبيّن أنها مفبركة ومركبة وليست حقيقية، إذ جرى التلاعب بها رقميًا، وهو ما أثار موجة من الجدل بين المتابعين.


وكان المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد كشف عن كواليس زيارته للفنان عادل إمام في منزله.

وكتب المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه على فيسبوك: "اليوم يوم سعيد جداً بالنسبالي حيث زرت فيه الاسطورة العربية الاستاذ الكبير عادل إمام وسعدت جداً برؤيته بصحة وعافية وكعادته لم تخلو الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة ووجدته متابع دقيق لأعمال الصندوق ولاخبار الافلام والمسرحيات، وقال لي جملة هتبقى عالقة في ذهني كثيراً وهي “ربنا يسعد بيك مصر” وقال لي كمان أنه بيتنفس المسرح وإنه احب الاماكن ليه".

وتابع: “قلت لعادل إمام أنا ورامي ومحمد بيجددوا الان فيلم البحث عن فضيحة وايضاً شمس الزناتي وكان سعيد جداً.. وبيتابع الأهلي في كاس العالم  ... وشربت عنده أحلى شاي العروسة ... ربنا يحفظه ويسعده زي ماكان سبب في سعادة الملايين ٦٠ سنة”.

عادل امام لبلبة الفنانة القدير هادل امام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيارة السعودية العائلية

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

السيارة المهشمة

دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

أرشيفية

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

امتحانات الثانوية العامة

جروبات الغش تنشر صور امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

ترشيحاتنا

الافلام المعروضة حاليًا

ايرادات السينما أمس l المشروع x في الصدارة و سيكو سيكو بـ ذيل القائمة

عادل امام

حقيقة ظهور عادل إمام مع لبلبلة في شوارع القاهرة

الدكتور أحمد هنو

الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو على المسرح الكبير

بالصور

سليم سحاب يجري البروفات النهائية لحفل 30 يونيو على مسرح البالون

سليم سحاب
سليم سحاب
سليم سحاب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي؟

التين
التين
التين

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد