أستاذ بمعهد التخطيط : إسرائيل فشلت في تحقيق أهداف الحرب ضد ايران

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، أن البرنامج النووي الإيراني لم يتم تدميره، مضيفة أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهداف الحرب ضد إيران.



واضافت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، في حوار مع النائب مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق واسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أن الجبهة الداخلية في اسرائيل تلقت ضربات موجعة، متابعا أن الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية جراء الحرب كبيرة للغاية.

وأشارت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، الى ان هناك تلويح اسرائيلي بتوجيه ضربه نوويه شامله في المنطقة.





