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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: ثورة 30 يونيو انتفاضة وطنية شاملة.. والبيت الأبيض: إيران كانت على بعد أسابيع من إنتاج سلاح نووي قبل الضربات الأمريكية| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

طاقة نور .. صلاح دياب: وأنا صغير شفت ليلة القدر
حل رجل الأعمال صلاح دياب ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق " المذاع على قناة " النهار ".


مندوب الاتحاد الأفريقي بالأمم المتحدة: أفريقيا الأكثر تأثرا بالتطورات الدولية
أكد السفير محمد إدريس المندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، أن الوضع الدولي في حالة من الاضطراب الشديد والعالم يشهد مرحلة مفصلية انتقالية .

مصطفى بكري: 2000 جنيه إيجار في الزمالك مش قليل.. وبعض الملاك يهددون السكان بالطرد
أكد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، أن المستأجرين ارتضوا بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، واللي حدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بوضوح، مضيفا: "الحكومة للأسف أضافت مادة 2 في مشروع القانون الجديد، واللي بتهدد بإشعال فتنة مجتمعية بسبب تحديد مدة الإيجار بـ 7 سنين فقط".


وزير الطاقة الروسية: وجود اتصالات مكثفة حاليًا بين شركات روسية ومصرية
 

أكد وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، أن أي صدام عسكري أو مرحلة حادة من الصراع، مثل ما يحدث في المنطقة بين إسرائيل وإيران، يؤثر سلبًا ليس فقط على الأطراف المباشرة، بل على العالم بأسره.


محافظ القاهرة: جاري إعادة تخطيط ميدان رمسيس
أكد الدكتور إبراهيم صابر ، محافظ القاهرة ، إنه جار إعادة تخطيط ميدان رمسيس ، لأن القاهرة الخديوية كانت تبدأ من ميدان رمسيس، وهدفنا استرجاع مكانة ميدان رمسيس التاريخية ، مضيفاً أن منطقة وسط البلد كانت تاريخ مصر وقد أصابها الكثير من العشوائيات والتلوث وبعض الإعلانات تم وضعها بشكل عشوائي ، ويتم حالياً إعادة تخطيطها من جديد.

مصطفى بكري: ثورة 30 يونيو انتفاضة وطنية شاملة
هنأ الإعلامي مصطفى بكري، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، مشيرا إلى أن ثورة ٣٠ يونيو شهدت نزول الشعب المصري كله ضد جماعة إرهابية.


البيت الأبيض: إيران كانت على بعد أسابيع من إنتاج سلاح نووي قبل الضربات الأمريكية

أكد البيت الأبيض، أنّ إيران كانت على بعد أسابيع من إنتاج سلاح نووي قبل الضربات الأمريكية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


ماهر فرغلي: القبض على وليد شرابي في تركيا بتهم جنائية ورفض منحه الجنسية
كشف الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، ماهر فرغلي، أن السلطات التركية ألقت القبض على القاضي المصري المفصول والهارب وليد شرابي، وذلك على خلفية قضية جنائية تتعلق بمخالفات مالية ارتكبها بحق مواطنين أتراك.

الإسكان: هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري في مصر قريباً

أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم ، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية ، أن أهمية وجود رقم موحد لكل عقار، كأحد جوانب حوكمة الملف العقاري، متابعا أن تصدير العقار كوحدة أو كأرض يمثل مصدرًا مهمًا لزيادة العملة الصعبة، ويسهم في دعم الاحتياطي النقدي لمصر.

وزير الدفاع الإسرائيلي : حاولنا اغتيال المرشد الإيراني وانعدمت الفرصة
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أنهم حاولوا اغتيال المرشد الإيراني لكن لم تتوفر فرصة عملياتية للقيام بذلك، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

مصطفى بكري ايران اسرائيل غزة امريكا اخبار التوك شو

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