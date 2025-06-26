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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طاقة نور .. صلاح دياب: وأنا صغير شفت ليلة القدر

صلاح دياب
صلاح دياب
هاني حسين

حل رجل الأعمال صلاح دياب ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق " المذاع على قناة " النهار ".

وتحدث صلاح دياب عن رؤيته لليلة القدر عندما كان صغيرا، قائلا:" حلمت إني شوفت طاقة نور في السماء عندما كان عمري 10 سنوات وصحيت من النوم مذعور ".

وقال  :" لما صحيت روحت لجدتي وقلتلها  اللي حصل وقالتلي إن دي ليلة القدر يا صلاح وقالتلي متقولوش لحد ".


وأكمل  دياب :" أنا كنت محظوظ في عائلتي وحصلت على عناية فائقة من جدي وجدتي وأمي ".

ولفت صلاح دياب :" انا كان عندي عدد من الأباء  وهم والدي وجدي ووالد أختي  وهما ربوني كلهم.

صلاح دياب اخبار التوك شو باب الخلق محمود سعد رجل الأعمال صلاح دياب

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