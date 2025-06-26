طاقة نور .. صلاح دياب: وأنا صغير شفت ليلة القدر

حل رجل الأعمال صلاح دياب ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق " المذاع على قناة " النهار ".

وتحدث صلاح دياب عن رؤيته لليلة القدر عندما كان صغيرا، قائلا:" حلمت إني شوفت طاقة نور في السماء عندما كان عمري 10 سنوات وصحيت من النوم مذعور ".

وقال :" لما صحيت روحت لجدتي وقلتلها اللي حصل وقالتلي إن دي ليلة القدر يا صلاح وقالتلي متقولوش لحد ".



وأكمل دياب :" أنا كنت محظوظ في عائلتي وحصلت على عناية فائقة من جدي وجدتي وأمي ".

ولفت صلاح دياب :" انا كان عندي عدد من الأباء وهم والدي وجدي ووالد أختي وهما ربوني كلهم.