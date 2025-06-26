مندوب الاتحاد الأفريقي بالأمم المتحدة: أفريقيا الأكثر تأثرا بالتطورات الدولية

أكد السفير محمد إدريس المندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، أن الوضع الدولي في حالة من الاضطراب الشديد والعالم يشهد مرحلة مفصلية انتقالية .
وقال محمد إدريس في تصريحاته لقناة " إكسترا نيوز "، :" القارة الأفريقية لها خصوصية كبيرة وتحتاج القارة لحل العديد من املعادلات الصعبة ".
وتابع محمد إدريس :" القارة الأفريقية الأكثر تأثرا بالتطورات الدولية والأقل تأثيرا فيها ".
وأكمل محمد إدريس :" القارة الأفريقية تشهد العديد من الصراعات متعددة الأسباب والقارة الأفريقية بها ثروات ضخمة ".
ولفت محمد إدريس :" القارة الأفريقية مطمع للكثيرين حول العالم "، مضيفا:" هناك تعاون وتفاهم مع العديد من دول العالم من الشرق أو الغرب والقارة الأفريقية بها إمكانات وفرص ".