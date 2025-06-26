رئيس شعبة المستلزمات الطبية: معرض أفريكا للصحة 2025 خطوة جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية

أكد محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة أن معرض أفريكا للصحة ۲۰٢٥ والمقام خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ من يونيو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية يعتبر خطوة جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في ظل عدد الشركات المشاركة بالمعرض في قطاع الصحة.

وقال عبده إن قطاع المستلزمات الطبية دائما يشارك في مثل هذه المعارض وهو قطاع يمثل أهمية خاصة علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي وهو أيضا قطاع متنامي ويسعي لمواكبة التطورات العصرية.



وتابع رئيس شعبة المستلزمات الطبية: إقامة هذا المعرض هنا يعزز دور مصر كمركز إقليمي رائد للرعاية الطبية في إفريقيا ويؤكد دور مصر الكبير واهتمامها بكافة الملفات من بينها ملف الصحة الذي يشهد تطورا كبيرا خاصة علي صعيد منظومة التحول الرقمي.

واستطرد ( عبده): نتمني بأن تكون هناك نتائج إيجابية لهذا المؤتمر والمعرض علي صعيد زيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الخارجي.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قد افتتح ،نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء 24 يونيو 2025، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا "AFRICA HEALTH EXCON" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار “الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية”، في الفترة من ٢٤ إلى 27 يونيو 2025 الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD