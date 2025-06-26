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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر تحريات معاون مباحث قسم المعصرة في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات

تحريات معاون مباحث قسم المعصرة في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات
تحريات معاون مباحث قسم المعصرة في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تحريات معاون مباحث قسم المعصرة الواردة بتحقيقات النيابة العامة في اتهام 5 عاملي خردة وصنايعية بسرقة وحدات التكييف الخارجية من الوحدات السكنية بالمعصرة.

أكد النقيب شرطة محمد راضى السيد متولى، 27 سنة، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه بإجرائه التحريات، توصل إلى قيام المتهمين بسرقة المنقول المملوك للمجنى عليه حال كون المتهم الأول والثالث حاملين لأسلحة نارية وذخائر المضبوطة حوزتهم، مستخدمين الدراجة النارية ملكية المتهم الخامس في نقل المنقول المسروق، معزياً قصدهم السرقة والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن أنفسهم، والدراجة النارية لتسهيل السرقة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم ٥٧٣ لسنة ٢٠٢٥ كلي حلوان، بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام كل من «أحمد. ع»، 20 سنة، عامل خردة، و«عمرو. م»، 19 سنة، عامل، و«عبد الله. ر»، 21 سنة، عامل، و«سيد. أ»، 19 سنة، صنايعي، و«عطا. ع»، 56 سنة، تاجر خردة، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز سلاحين ناریين غیر مششخنين «فرد خرطوش»، دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز ذخيرة «۲ طلقة خرطوش»، مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقول المملوك للمجني عليه هاني سليمان «وحدة التكييف الخارجية» من داخل ملحقات مسكن الأخير حال كونهم محرزين وحائزين للاسلحة النارية محل الاتهام السابق.

وقال المجنى عليه، هاني سليمان، طبيب استشاري أمراض وراثية وأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش، 59 سنة، إنه نما إلى علمه قيام المتهمين بسرقة المنقول المملوك له من داخل العين خاصته، معزياً قصدهم السرقة.

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