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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر.. أقوال المجني عليه في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات في المعصرة

ننشر أقوال المجنى عليه في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات في المعصرة
ننشر أقوال المجنى عليه في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات في المعصرة
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد، تفاصيل أقوال المجني عليه الواردة بتحقيقات النيابة العامة في اتهام 5 عاملين خردة وصنايعية تخصصوا فى سرقة وحدات التكييف الخارجية من الوحدات السكنية بالمعصرة.

وقال المجني عليه، هاني سليمان، طبيب استشاري أمراض وراثية وأطفال بمستشفي الأطفال الجامعي أبو الريش، 59 سنة إنه  نمى إلى علمه قيام المتهمين بسرقة المنقول المملوك له من داخل العين خاصته معزياً قصدهم السرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم ٥٧٣ لسنة ٢٠٢٥ كلي حلوان، بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام كلا من «أحمد .ع»، 20 سنة، عامل خردة، «عمرو .م»، 19 سنة، عامل، «عبدالله .ر»، 21 سنة، عامل، «سيد .أ»، 19 سنة، صنايعي، «عطا .ع»، 56 سنة،  تاجر خردة، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز سلاحين ناریين غیر مششخنين، «فرد خرطوش»، دون ان يكون مرخص لهم في حيازتهم أو إحرازهم، وحيازة وإحراز ذخيرة «عدد ۲ طلقة خرطوش»، مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهم فى حيازته أو إحرازه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين سرقوا المنقول المملوك للمجني عليه هاني سليمان، «وحدة التكييف الخارجية» من داخل ملحقات مسكن الأخير حال كونهم محرزين وحائزين للاسلحة النارية محل الاتهام السابق.

صدى البلد أقوال المجنى عليه تحقيقات النيابة العامة سرقة سرقة وحدات التكييف الخارجية

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