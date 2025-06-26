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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سرقوا التكييفات.. تفاصيل التحقيقات مع 5 عمال خردة بالمعصرة

سرقوا الوحدات الخارجية للتكييفات.. ننشر تفاصيل التحقيقات مع 5 عمال خردة بالمعصرة
سرقوا الوحدات الخارجية للتكييفات.. ننشر تفاصيل التحقيقات مع 5 عمال خردة بالمعصرة
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في اتهام 5 عاملين خردة وصنايعية تخصصوا فى سرقة وحدات التكييف الخارجية من الوحدات السكنية بالمعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم ٥٧٣ لسنة ٢٠٢٥ كلي حلوان، بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام كلا من «أحمد .ع»، 20 سنة، عامل خردة، «عمرو .م»، 19 سنة، عامل، «عبدالله .ر»، 21 سنة، عامل، «سيد .أ»، 19 سنة، صنايعي، «عطا .ع»، 56 سنة،  تاجر خردة، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز سلاحين ناریين غیر مششخنين، «فرد خرطوش»، دون ان يكون مرخص لهم في حيازتهم أو احرازهم، وحيازة وإحراز ذخيرة «عدد ۲ طلقة خرطوش»، مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهم فى حيازته او احرازه.

 أضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقول المملوك للمجني عليه هاني سليمان، «وحدة التكييف الخارجية» من داخل ملحقات مسكن الأخير حال كونهم محرزين وحائزين للاسلحة النارية محل الاتهام السابق.

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