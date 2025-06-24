الخارجية ترحب بتعيين السفير محمد إدريس مندوبا للاتحاد الأفريقي ورئيساً لبعثته في نيويورك

ترحب وزارة الخارجية والهجرة بقرار محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الصادر اليوم الثلاثاء، بتعيين السفير محمد إدريس في منصب المندوب الدائم المراقب للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة ورئيس بعثة الاتحاد في نيويورك.



وتُعرب وزارة الخارجية عن تقديرها لهذا التعيين، الذي يعكس ما تحظى به الكوادر الدبلوماسية المصرية من ثقة وتقدير في المحافل الإقليمية والدولية، ويجسد المكانة المتميزة للدبلوماسية المصرية وخبراتها الواسعة في مجالات العمل متعدد الأطراف، وعلى رأسها قضايا السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية.



ويأتي هذا التعيين تتويجاً لمسيرة مهنية حافلة للسفير محمد إدريس، الذي سبق له تمثيل مصر في عدة مواقع دبلوماسية رفيعة، حيث سبق وأن شغل منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك ومن قبلها منصب سفير مصر لدى أثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، ويشغل سيادته حالياً منصب عضو لجنة الحكماء المعنية بمراجعة هيكل بناء السلام بالأمم المتحدة، المعينة من قبل سكرتير عام الأمم المتحدة.



وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا القرار من شأنه الإسهام في تعزيز الدور المصري في العمل الأفريقي المشترك، علماً بأن مصر تقود حالياً جهود تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ودفع جهود حفظ وبناء السلام في ربوع القارة الأفريقية، وذلك من خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وريادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في أفريقيا، ورئاسة سيادته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).