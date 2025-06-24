الخارجية الصينية: نأمل في وقف إطلاق نار حقيقي بين إيران وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن بكين تدعم إيران في حماية أمنها، ومنع انتهاك سيادتها.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن الصين تأمل أن يتحقق وقف حقيقي لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وأشار الوزير الصيني إلى أن محور القضايا والتوترات في الشرق الأوسط هو القضية الفلسطينية التي يؤدي تفاقمها، وعدم وضع حلول حقيقية لها، إلى اندلاع الصراعات في المنطقة. ودعت الصين في وقت سابق لتنفيذ حل الدولتين لإحلال السلام الدائم في المنطقة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمسار السياسي حول امتلاك إيران برنامجا نوويا.

ويأتي بيان الخارجية الصينية عقب نجاح الرئيس الأمريكي ترامب في توجيه دعوة سلام لإيران وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار بين الطرفين.