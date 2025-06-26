اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وبولندا لتعزيز التعاون الثنائي وبحث تطورات الشرق الأوسط

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس مع رادوسواف شيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا.

واستعرض الوزيران التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، واعربا عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، وتدفق مزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، وشهد الاتصال متابعة نتائج زيارات الوزير البولندي للقاهرة والتى شهدت عقد مشاورات سياسية في أبريل ٢٠٢٥، والتأكيد على مواصلة عقد الأطر الثنائية، ومن بينها اللجنة الاقتصادية المشتركة.



وأشاد الوزير عبد العاطى برئاسة بولندا الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ الجاري، مرحبا باعتماد المجلس الاوروبى باغلبية الدول اعضاء الاتحاد للقرار الخاص بمنح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الاوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، معربا عن التقدير لجهود بولندا الداعمة لمصر داخل اروقة مؤسسات الاتحاد الاوروبى المختلفة لاسيما خلال فترة رئاساتها للاتحاد.



كما شهد الاتصال بحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الحثيثة لاستئناف وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما استعرض الوزير عبد العاطى الاتصالات التى تجريها مصر لتثبيت وقف اطلاق النار بين ايران واسرائيل وجهودها فى خفض التصعيد بالمنطقة، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار دعما للأمن والاستقرار الاقليمى.



وأعرب وزير الخارجية البولندي من جانبه عن تقدير بلاده الكبير للجهود المصرية التى تبذلها لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة ومحاولة تثبيت وقف اطلاق النار فى غزة، وايضاً بين ايران واسرائيل.

