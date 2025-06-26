قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش بس أختي | احتفال غير متوقع من ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد ملك .. شاهد
خسارة تقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الخميس
أول تعليق من حماس على استشهاد الحاج رمضان
الرئيس السيسي يدعو رئيس الوزراء البريطاني لزيارة مصر
محضر عاجل بتسلل مادة الرصاص لأجساد 30 عاملا بمصنع في السادات
أهالي الجنود القتـ لى في كمين خان يونس: أبناؤنا قتـ لوا نتيجة إهمال جسيم
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وبولندا لتعزيز التعاون الثنائي وبحث تطورات الشرق الأوسط
إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ..ومعلم يؤكد: جاي من نماذج الوزارة
ذكرى احتفالات 30 يونيو.. حزب الجبهة يهدي أغنية " إيد في إيد" للشعب المصري
رئيس وزراء بريطانيا: نتطلع لزيارة الرئيس السيسي إلى لندن
الرئيس السيسي وستارمر يرحبان بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ويشددان على الحل السلمي
وزير الدفاع الإسرائيلي : حاولنا اغتيال المرشد الإيراني وانعدمت الفرصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وبولندا لتعزيز التعاون الثنائي وبحث تطورات الشرق الأوسط

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره البولندي
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره البولندي
علي صالح

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس مع رادوسواف شيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا.  

واستعرض الوزيران التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، واعربا عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، وتدفق مزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، وشهد الاتصال متابعة نتائج زيارات الوزير البولندي للقاهرة والتى شهدت عقد مشاورات سياسية في أبريل ٢٠٢٥، والتأكيد على مواصلة عقد الأطر الثنائية، ومن بينها اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وأشاد الوزير عبد العاطى برئاسة بولندا الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ الجاري، مرحبا باعتماد المجلس الاوروبى باغلبية الدول اعضاء الاتحاد للقرار الخاص بمنح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الاوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، معربا عن التقدير لجهود بولندا الداعمة لمصر داخل اروقة مؤسسات الاتحاد الاوروبى المختلفة لاسيما خلال فترة رئاساتها للاتحاد.
 

كما شهد الاتصال بحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الحثيثة لاستئناف وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما استعرض الوزير عبد العاطى الاتصالات التى تجريها مصر لتثبيت وقف اطلاق النار بين ايران واسرائيل وجهودها فى خفض التصعيد بالمنطقة، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار دعما للأمن والاستقرار الاقليمى. 
 

وأعرب وزير الخارجية البولندي من جانبه عن تقدير بلاده الكبير للجهود المصرية التى تبذلها لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة ومحاولة تثبيت وقف اطلاق النار فى غزة، وايضاً بين ايران واسرائيل.
 

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة رادوسواف شيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا الاستثمارات البولندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

السيارة المهشمة

دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

امتحانات الثانوية العامة

جروبات الغش تنشر صور امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

معاشات شهر يوليو

بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة.. طريقة الاستعلام عن المعاشات 2025

ترشيحاتنا

الهلال السعودي

الهلال السعودي أمام تحدٍ حاسم ضد باتشوكا بمونديال الأندية 2025

خوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة الجديد

خوان جارسيا بعد انضمامه لبرشلونة: المشروع جذاب وأتطلع لسنوات من البطولات

رونالدو

فصل جديد من الشغف.. أول تعليق من رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر حتى 2027

بالصور

تحذير للمستخدمين.. أخطاء شائعة في استخدام "الإير فراير" تُفسد الطهي وتقلل من كفاءتها

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية
أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية
أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية

مش بس أختي | احتفال غير متوقع من ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد ملك .. شاهد

ملك وليلي زاهر
ملك وليلي زاهر
ملك وليلي زاهر

أنواع الصرع .. علامات لن تخطر ببالك تكشف الإصابة أغربها | السرحان

أنواع الصرع
أنواع الصرع
أنواع الصرع

بعد قصة الأمس .. ميرنا وليد تقابل إلهام شاهين في "قرن الشيطان"

ميرنا وليد
ميرنا وليد
ميرنا وليد

فيديو

عمرو دياب وعمرو مصطفى

مفاجأة الصيف.. الهضبة وعمرو مصطفى يعودان بأغنيتين تهزان الوسط الفني

فيلم الرسالة

أفلام الهجرة النبوية.. تأريخ فني وخلود إنساني لرحلة مقدسة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

مذيعة "صدى البلد" رنا عبد الرحمن

800 جنيه تراجعا.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد