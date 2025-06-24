وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني أهمية عدم المساس بسيادة الدول العربية

رحبت جمهورية مصر العربية، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” .

شدد وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني على ضرورة التزام إيران وإسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار.

أكد وزير الخارجية لنظيره الإيراني أهمية عدم المساس بسيادة دول الخليج وباقي الدول العربية.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الاستخبارات العامة في محافظة هرمزكان الإيرانية عن ضبط 402 طائرة مسيرة صغيرة من طرازات متعددة، مزودة بقدرات متقدمة تشمل الاستخدامات العسكرية والأمنية، والتصوير عالي الدقة، وتقنيات تحديد المواقع.

كما تم التحفظ على 2224 جهاز اتصال لاسلكي احترافي، في عملية وصفت بأنها إحباط لمحاولة تهريب واسعة، حيث حاول مستوردون إدخال هذه المعدات تحت غطاء شحنات "بضائع محمولة على مراكب اللنج" بطريقة غير قانونية. وتجرى تحقيقات موسعة للكشف عن الجهة المسؤولة عن هذه الشحنة.