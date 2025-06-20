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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعترض مسيرة إيرانية قرب البحر الميت

أرشيفية
أرشيفية
إسراء صبري

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض مسيرة إيرانية دخلت الأجواء الإسرائيلية من جهة البحر الميت، في ظل غياب تام لأي تحذيرات مسبقة أو تفعيل لصفارات الإنذار، في خرق واضح لبروتوكولات الجبهة الداخلية.

وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المسيرة الإيرانية تم اعتراضها دون أن تدوي صفارات الإنذار أو تصل رسائل تحذيرية إلى هواتف المواطنين، وهو ما يخالف الإجراءات المعتادة التي تتبعها الجبهة الداخلية الإسرائيلية في مثل هذه الحالات.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أعلن أن المسيرة اخترقت الأجواء من جهة البحر الميت، وتم التعامل معها بنجاح، دون توضيح تفاصيل إضافية حول نوعية الطائرة أو كيفية إسقاطها.

وفي السياق ذاته، أعلنت إسرائيل صباح اليوم، اعتراض 4 مسيرات إضافية دخلت الأجواء الإسرائيلية في الساعات الأولى من فجر اليوم، بحسب بيان رسمي لجيش الاحتلال.

وتزامنت هذه الهجمات الجوية مع إطلاق صاروخ واحد نحو مدينة بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في عدد من المباني والبنى التحتية.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أن الصاروخ الذي استهدف بئر السبع حمل نحو 300 كجم من المتفجرات، وكان مزودًا برأس متفجر يتشظى إلى قنابل صغيرة، مما يفسر شدة الانفجارات وتأثيرها الواسع.

وبحسب الطواقم الطبية، تم تسجيل 5 إصابات فقط وُصفت بالطفيفة، بينما لا تزال أعمال التمشيط وتقدير الأضرار جارية في محيط الانفجار.

القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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