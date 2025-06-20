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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: نرفض مزاعم إسرائيل بشأن استهداف مستشفى سوروكا ونلتزم بالقانون الدولي

إيران
إيران
أ ش أ

كذبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ادعاءات إسرائيل بشأن استهداف مستشفى سوروكا في بئر السبع بصاروخ أمس.

وأوضحت البعثة "إن إيران ترفض رفضا قاطعا ادعاء النظام الإسرائيلي الكاذب بشأن استهداف مستشفى"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأكدت البعثة الإيرانية أن إجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها إيران دقيقة ومتوافقة تماما مع القانون الدولي، وأنها لا تستهدف إلا المنشآت التي شاركت بشكل مباشر في العدوان الإسرائيلي أو دعمته، مشددة على أن إيران ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني ولا تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

واستهدفت إيران صباح أمس مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل ، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع المواجهة المفتوحة بين الطرفين قبل أسبوع. ووصفت إسرائيل الهجوم الذي أسفر عن إصابات وأضرار مادية بالمتعمد.

ايران اسرائيل بئر سبع

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