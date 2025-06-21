هجمات صاروخية متبادلة بين إيران ودولة الاحتلال.. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف التفاصيل

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن اليوم شهد تصعيداً لافتاً في الهجوم الإيراني على جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، مؤكدة أن الهجوم لم يقتصر فقط على إطلاق صواريخ باليستية، بل شمل أيضاً عشرات الطائرات المسيرة التي نجحت في اختراق الأجواء ووصلت إلى عمق الأراضي المحتلة.

وأضافت "أبوشمسية"، خلال مداخلة لها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن دوي الانفجارات سُمع في مناطق متفرقة من الشمال إلى الجنوب، مشيرة إلى أن إحدى المسيرات انفجرت في الجنوب الجولاني، في حين سقطت أخرى في منطقة بيسان القريبة من الحدود الأردنية، وسط فشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراضها.

وأكدت المراسلة أن ما يجري على الأرض يعكس تطوراً نوعياً في الهجمات الإيرانية، حيث أصبح واضحاً أن الطائرات المسيّرة باتت تشكل تحدياً كبيراً لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الاحتلال على احتواء هذا التصعيد المتسارع.