جيش الاحتلال: تدمير 200 منصة إطلاق صواريخ في إيران

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك تقديرات تشير إلى تدمير أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ في إيران.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في بيان أنها قامت بـإجلاء نحو 79 موظفًا من العاملين في سفارتها لدى إسرائيل، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم، في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة بالمنطقة.

500 مواطن أمريكي في إسرائيل



وأكدت الخارجية الأمريكية أن هناك ما بين 300 إلى 500 مواطن أمريكي في إسرائيل قد يطلبون مساعدة يومية في جهود الإجلاء، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية تراقب الوضع عن كثب وتعمل على تنظيم عمليات الخروج بأمان.