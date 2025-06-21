إسرائيل تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية وتصعيد عمليات الاغتيال داخل إيران

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، دانا أبو شمسية، إن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد في تصريحات رسمية استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرًا إلى أن إسرائيل نجحت في تدمير أكثر من نصف منظومات الدفاع الجوي الإيرانية ومنصات إطلاق الصواريخ، وتواصل استهداف العمق الإيراني.

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اعتراض أكثر من 1000 طائرة مسيرة

وأضافت المراسلة أن إسرائيل اعترضت وأسقطت معظم الطائرات المسيرة التي أُطلقت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن منظومات الدفاع الجوي الخاصة بها، في إطار حملتها العسكرية المستمرة.

تبني عمليات اغتيال داخل إيران

وأشار المتحدث باسم الاحتلال إلى تبني عمليات اغتيال استهدفت مسؤول وحدة إطلاق الطائرات المسيرة في الحرس الثوري الإيراني، ومسؤول نقل الأسلحة إلى حزب الله، ما يعكس تصعيدًا ملحوظًا في العمليات العسكرية داخل إيران.

حرية تحليق المقاتلات الإسرائيلية داخل المجال الجوي الإيراني

وأكد المتحدث أن سلاح الجو الإسرائيلي يتمتع بحرية التحرك داخل الأجواء الإيرانية، مما يؤكد استمرار الضربات الإسرائيلية في عمق الأراضي الإيرانية، وفقًا للادعاءات الإسرائيلية.