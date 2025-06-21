واشنطن تُجلي 79 موظفًا وأفراد عائلاتهم من إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها قامت بـإجلاء نحو 79 موظفًا من العاملين في سفارتها لدى إسرائيل، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم، في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة بالمنطقة.

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بين 300 إلى 500 أمريكي قد يحتاجون للمساعدة يوميًا

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هناك ما بين 300 إلى 500 مواطن أمريكي في إسرائيل قد يطلبون مساعدة يومية في جهود الإجلاء، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية تراقب الوضع عن كثب وتعمل على تنظيم عمليات الخروج بأمان.

أكثر من 6400 أمريكي يطلبون معلومات حول رحلات الإجلاء

وفي مؤشر على تزايد القلق، كشفت الخارجية الأمريكية أن أكثر من 6,400 أمريكي في إسرائيل قاموا بملء نماذج إلكترونية للحصول على معلومات حول رحلات الإجلاء إلى الولايات المتحدة، ما يعكس حجم الطلب والقلق المتزايد بين الجالية الأمريكية هناك.