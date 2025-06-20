الضحايا من النساء والأطفال.. مراسل القاهرة الإخبارية: 37 شهيدا في قصف عنيف على خان يونس ودير البلح

أفاد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن العدوان الإسرائيلي مستمر على مدينة خان يونس والمحافظة الوسطى بقطاع غزة، مشيرًا إلى سقوط عشرات الشهداء نتيجة القصف الجوي والمدفعي العنيف، وسط استهداف مباشر للمنازل والمناطق السكنية المكتظة.

قال «جبر» إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن حاليًا غارات عنيفة على وسط مدينة خان يونس، مستهدفة عددًا من المنازل، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف وعشوائي يطال الأطراف الشمالية للمدينة، مضيفا: «دوي الانفجارات يُسمع بوضوح في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، نتيجة لشدة الغارات على خان يونس».

وفي سياق متصل، أوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مع ساعات الفجر منزلًا في مخيم للاجئين غرب مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا من عائلة عياش، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن منازل المخيمات مبنية بشكل متلاصق وضعيف، ما زاد من حجم الدمار وعدد الضحايا، لافتًا إلى أن القصف ألحق أضرارًا جسيمة بالمنازل المجاورة.

وتابع «جبر» أن حصيلة الشهداء في المحافظة الوسطى بلغت نحو 37 شهيدًا حتى الآن، نتيجة الغارات التي استهدفت المدنيين ومخيمات اللاجئين، دون تمييز أو تحذير مسبق.