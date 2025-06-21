"القاهرة الإخبارية": إيران تعلن اعتقال 22 شخصًا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، باعتقال 22 شخصًا في محافظة قم، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وأشارت التقارير إلى أن المعتقلين كانوا ينفذون أنشطة استخباراتية داخل الأراضي الإيرانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الأنشطة أو هوية الموقوفين.

واشنطن: مئات الأمريكيين غادروا إيران وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل إيران.. مقتـل شخص جراء استهداف إسرائيلي بقم وأنباء عن عملية اغتيال| فيديو العربي للدراسات: إيران زعزعت استقرار إسرائيل والرد كان مفاجئًا وموجعًا

الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجمات في طهران

وفي سياق متصل، أفاد الإعلام الإيراني بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف وصفتها بـ"المعادية" شرق العاصمة طهران. ولم يتم تحديد طبيعة الأهداف أو الجهة التي تقف خلف الهجوم، وسط تأهب أمني مرتفع في مناطق متعددة من البلاد.

هجوم إسرائيلي يستهدف منشأة أصفهان النووية دون تسرب إشعاعي

كما أوردت وسائل الإعلام الإيرانية أن إسرائيل شنت هجومًا على موقع أصفهان النووي، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أي تسرب لمواد نووية خطيرة جراء الاستهداف.