مصطفى بكري: 2000 جنيه إيجار في الزمالك مش قليل.. وبعض الملاك يهددون السكان بالطرد

أكد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، أن المستأجرين ارتضوا بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، واللي حدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بوضوح، مضيفا: "الحكومة للأسف أضافت مادة 2 في مشروع القانون الجديد، واللي بتهدد بإشعال فتنة مجتمعية بسبب تحديد مدة الإيجار بـ 7 سنين فقط".

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: المستأجر خلاص وافق، وبيقول لك أنا هدفع الأجرة حتى لو كنت على المعاش وبدفع تمن علاجي، بس خليني مستور.

ونوه بكري: "الأجرة اتحددت بـ2000 جنيه في الأماكن الراقية زي الزمالك ليست بالكثيرة، و400 جنيه في الأماكن المتوسطة، و250 جنيه في الأماكن الاقتصادية، ده غير إن المالك بياخد 15% زيادة كل سنة".

وأشار بكري إلى أن بعض الملاك يهددون السكان بالطرد، مواصلا:"ده مش قانون ولا عدل.. ده خراب. إحنا مش ضد المالك، لكن كمان المستأجر ده مش حرامي، ده عامل عقد واتفق معاك، وخدنا عليه أحكام دستورية".



