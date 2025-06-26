مصطفى بكري: ثورة 30 يونيو انتفاضة وطنية شاملة

هنأ الإعلامي مصطفى بكري، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، مشيرا إلى أن ثورة ٣٠ يونيو شهدت نزول الشعب المصري كله ضد جماعة إرهابية.



واضاف بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، ان :"٣٠ يونيو انتفاضه امه وليس مجرد ثورة شعبية، متابعا أن ٣٠ يونيو اعادت الوطن من جماعة كانت تحاول ان تخطفه.



وتابع مصطفى بكري، أن ما حدث في 30 يونيو لم يكن مجرد احتجاج على أداء حكم فاشل، بل كان انتفاضة وطنية شاملة ضد مخطط إقليمي ودولي لاستخدام الإخوان كأداة لهدم الدولة الوطنية المصرية، ونشر الفوضى في مؤسساتها.

وأضاف: "الجماعة كانت تسعى إلى أخونة الدولة، وتفريغ مؤسساتها من الكفاءات، وربط القرار السياسي المصري بأجندات خارجية تخدم التنظيم الدولي للإخوان"، مشيرًا أن الشعب المصري حين خرج بالملايين، فإنه كان يدافع عن هويته وثقافته وتاريخه، ويرفض أن تتحول مصر إلى نسخة مشوهة من دول سقطت في فخ التنظيمات المتطرفة.