قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مثلث حماس يثير الجدل في صورة موظفي تسلا.. وتصرف غريب من الشركة
برلمانية: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث
جيش الاحتلال يعلن قصف 35 موقع إنتاج صواريخ وقـ.تل 11 عالما نوويا
انتشار رجال الأمن.. الحالة المرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة
موضوع خطبة الجمعة الأولى في العام الهجري الجديد
مقابل 10 ملايين دولار.. هل يرحل وسام أبو علي عن الأهلي؟
السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لكافة طرق حجز تذاكر القطارات
سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025
مصر والصين ترسمان مستقبل الاقتصاد.. شراكة صناعية استراتيجية تقود التنمية وتفتح أسواق التصدير
مصر وفرنسا تؤكدان أهمية التزام إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل كامل
كيلو الطماطم بـ6.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وفرنسا تؤكدان أهمية التزام إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل كامل

وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري
محمود نوفل

بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى مع نظيره الفرنسي "جان نويل بارو"،  في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين. 


وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية ، فقد صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين بحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة بعد التوصل لوقف اطلاق النار بين ايران واسرائيل، حيث أكدا على أهمية استئناف وقف إطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية الى القطاع فى ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية بالقطاع. 

كما استعرض الوزير عبد العاطى من جانبه الجهود الحثيثة التى تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة وضمان استدامته، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بدوره لوقف العدوان الاسرائيلى على غزة والضفة الغربية.


كما تناول الوزيران مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث استمع الوزير عبد العاطى من نظيره الفرنسي للتطورات ذات الصلة بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية.

وشدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. 


وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين توافقا على أهمية التزام ايران واسرائيل بشكل كامل بوقف إطلاق النار واهمية اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تسهم في خفض التصعيد وفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.


وعلى صعيد آخر، أشاد الوزيران بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وأكدا الحرص المشترك لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق ارحب.

بدر عبد العاطى جان نويل بارو قطاع غزة قطر ايران اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكثر من 2000 جنيه زيادة| مفاجأة لأصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس السيسي

أكثر من 2000 جنيه زيادة بالمعاش| مفاجأة لهؤلاء بعد قرار الرئيس السيسي رسميًا

الاهلي

الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية

ارشيفي

الجثمان في القاهرة .. وفاة طيار سعودي أثناء رحلته من جدة إلى لندن

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

البلوجر الفنزويلي

مات قدام جمهوره لسبب صادم .. مقتل بلوجر فنزويلي يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

القس يوليوس جاد

وفاة كاهن من إيبارشية ملوي إثر حادث سير.. والبابا تواضروس يقدم التعزية

طارق النبراوي نقيب المهندسين

أزعج الأعضاء.. النبراوي يوضح تفاصيل قيد حملة دبلوم الصنايع بنقابة المهندسين

الحج السياحي

السياحة والآثار: عودة جميع الحجاج المصريين بسلام

بالصور

مثلث حماس يثير الجدل في صورة موظفي تسلا.. وتصرف غريب من الشركة

تسلا
تسلا
تسلا

فستان لافت .. رضوى الشربيني تستعرض جمالها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

إطلالة مختلفة .. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل تورتة الفراولة في عشر دقائق

تورتة الفراولة
تورتة الفراولة
تورتة الفراولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد