منذ فجر الجمعة.. ارتفاع الضحايا الفلسطينيين إلى 50 شهيدا

أفادت وسائل إعلام بارتفاع شهداء الاعتداءات الإسرائيلية علي الفلسطينيين منذ فجر اليوم الجمعة وحتي الآن الي 50 شهيدا .

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت اليوم 72 شهيدًا، و174 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة بقطاع غزة في بيان لها إلى انه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ونبهت الوزارة الفلسطينية الي أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلي56,331 شهيدًا و 132,632 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.