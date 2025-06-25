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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: مصر تأمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر تأمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال إن الدولة تحركت من أول يوم في ازمة إيران وإسرائيل حيث تم عقد عدد من الاجتماعات لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من جميع السلع وضمان استقرار الاقتصاد المصري مع وجود المواد الخام واستمرار عمل المصانع المصرية حتى لا تحدث أي أزمة.

وأضاف أن الحكومة كانت حريصة للاستماع لكل الخبراء في مجال الاقتصاد الكلي والشئون السياسية لافتا إلى أنه سيكون هناك عقد اجتماعات أخرى مع الخبراء لاستشراف المستقبل القريب ، لافتا إلى أن الحكومة عملت مع كل الجهات للاطمئنان علي السلع والدواء والطاقة.


وأشار إلى أنه يتابع مع وزير البترول دخول سفن التغييز حيث سيتم إدخال سفينتي تغييز الخدمة خلال أيام مؤكدا أننا لدينا حل متكامل للطاقة .

وإشار إلى أن الحكومة مستمرة في ترشيد الكهرباء مؤكدا أنه لا يوجد تخفيف أحمال للكهرباء.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء

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