عون: على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان واتفاق أكتوبر الماضي .

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب البلاد لا تخدم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة.

وشدد الرئيس اللبناني على ان قوات الاحتلال تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الإقليمية والدولية بوقف العنف والتصعيد في المنطقة.

ودعا عون الى ضرورة التحرك الفاعل من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات التي لاتخدم الجهود المبذولة لتثبيت الإستقرار في لبنان ودول المنطقة.

ومن جانبه ، أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في محيط النبطية.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل "خرقا فاضحا" للسيادة الوطنية وترتيبات وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر لبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حزاما ناريا مستخدمة الصواريخ الارتجاجية، حيث أحدثت انفجارا هائلا في النبطية الفوقا جنوب لبنان.

وسابقا، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما جنوب لبنان عبر إطلاق قذيفتين استهدفتا حي "شواط" في بلدة عيتا الشعب بعد إلقاء مسيرة قنبلتين في ذات المكان.